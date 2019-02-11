شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في ماليزيا تدشَّن خدمة التأمين الصحي لأبناء الجالية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشًّنت الملحقية الصحيّة بسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور العمل بنظام التأمين الصحي لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا ويأتي ذلك ضمن خطة السفارة التي اعلن عنها سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد والتي تضمنت توفير عدد من الخدمات لأبناء الجالية اليمنية في محالات التعليم والصحة، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الجالية في ماليزيا من إرتفاع تكاليف الخدمات التعليمية والصحية.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت الملحقية الصحية اليوم في صفحة السفارة اليمنية على الفيس بوك، أنه قد تم البدء بفتح باب التقديم للحصول على خدمات التأمين الصحي لكافة أبناء الجالية اليمنية المقيمين في ماليزيا (للأفراد والعائلات)، فعلى من يرغب الاستفادة من هذه الخدمة استكمال إجراءات التأمين من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض مع التأكد من صحة البيانات المدخلة:

ومن جانبه قال الملحق الصحي في سفارتنا بماليزيا الدكتور ابراهيم العتواني إن الملحقية قامت في وقت سابق بعملية جمع البيانات والمعلومات لعدد من أفراد الجالية المقيمين في ماليزيا وبعد ذلك بدأت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين وتم الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات التأمين في ماليزيا على منح التأمين لليمنيين المقيمين على الأراضي الماليزية بغض النظر عن نوع الفيزا التي يحملونها .

وأشار العتواني إلى أن الرابط الإلكتروني موضح فيه الشروط وفئات التأمين المتوفرة والتكاليف وآلية سداد الرسوم الخاصة بالتأمين .

هذا وتهيب الملحقية الصحية والسفارة اليمنية بماليزيا بجميع أبناء الجالية والطلبة الراغبين بالحصول على خدمة التأمين سرعة استكمال البيانات المطلوبة حيث أن استكمال هذا العمل سوف يساهم في التخفيف من معاناة الجالية والطلبة في الجانب الصحي كما أنه سيساعدهم في الحصول على الخدمات الصحية من خلال البطاقه التأمينية .