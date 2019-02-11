تحذيرات أممية من تعرض مخزون الحبوب في الحديدة للتعفن

حذرت الأمم المتحدة من احتمالية تعرض مخزون برنامج الغذاء العالمي من الحبوب في الحديدة، والذى يكفي لإطعام ما يصل إلى 3.7 مليون شخص لمدة شهر، للتعفن وذلك بسبب عدم القدرة للوصول إليه لأكثر من خمسة أشهر.

وأشار بيان مشترك، اليوم الإثنين، للمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث، ومساعد الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الانسانية مارك لوكوك، إلى أن ذلك يحدث فى الوقت الذى تعمل الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية الى ما يقرب من 12 مليون شخص فى انحاء اليمن.

وأضاف البيان أن مشاركة جميع أطراف النزاع اليمني فى العمل مع الأمم المتحدة في الميدان يشجع على تهيئة الظروف للفريق للوصول إلى المطاحن دون مزيد من التأخير.

وأوضح البيان أن هناك تأكيدا من جماعة انصار الله (الحوثيون) على التزامهم بتنفيذ اتفاق الحديدة، كما أن الأمم المتحدة تقدر جهودهم فى السابق لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، وهو ما تم تنفيذه فى ظل ظروف صعبة وخطيرة.

وأكد البيان أن ضمان الوصول إلى المطاحن هو مسئولية مشتركة بين أطراف النزاع فى اليمن، وانه بوجود امكانية وصول آمنة وغير مقيدة ومستدامة يمكن للأمم المتحدة أن تجعل هذه الأغذية متاحة للاشخاص الذين تمس حاجتهم إليها فى اليمن.