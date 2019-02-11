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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 11 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

بتوجيهات محمد بن زايد.. تنفيذ مشروع مياه في لحج
https://www.alyamanalaraby. com/362846

أسعار اللحوم والخضروات في مأرب اليوم الإثنين
https://www.alyamanalaraby. com/362867

ارتفاع لأسعار الفواكه في عدن وثبات الأسعار في الأسماك
https://www.alyamanalaraby. com/362866

صحيفة: الحكومة تشدد على تنفيذ كامل لاتفاق السويد وجريفيث في صنعاء لدعم الاتفاق
https://www.alyamanalaraby. com/362868

محافظ شبوة: لولا التحالف لكانت اليمن ولاية إيرانية
https://www.alyamanalaraby. com/362875

مليشيا الحوثي تقطع شارع الميناء بالحديدة بحاوية ضخمة
https://www.alyamanalaraby. com/362880

فضايل: 2200 أسير ضمن القائمة الأولية للتبادل
https://www.alyamanalaraby. com/362881

اجتماع استثنائي بين التحالف والجيش لبحث عملية عسكرية جديدة
https://www.alyamanalaraby. com/362887

الحكومة تلتزم بسداد القروض المتأخرة لصندوق النقد العربي منذ 2016
https://www.alyamanalaraby. com/362888

البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا
https://www.alyamanalaraby. com/362890

مدير الأمن بساحل حضر موت يزف بشرى سارة لرجال الشرطة
https://www.alyamanalaraby. com/362895

صحيفة: قبائل حجور تتمكن من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الايرانية في كشر
https://www.alyamanalaraby. com/362897

حملية مداهمات تنفذها مليشيا الحوثي على أبناء مديرية الجراحي بالحديدة
https://www.alyamanalaraby. com/362899

دبلوماسي سعودي: أي حل سياسي في اليمن يجب أن ينهي التهديدات لأمن المملكة
https://www.alyamanalaraby. com/362900

وسط تعنت المليشيا.. الامم المتحدة تحذر من خطر تعفن مخازن الحبوب في المدينة 
https://www.alyamanalaraby. com/362903

عاجل.. رئيس لجنة المراقبيين الدوليين يصل العاصمة صنعاء
https://www.alyamanalaraby. com/362905

شيخ قبلي من حجور: موقفنا من الحوثيين من 2011 هو سبب عدوانهم علينا حاليا
https://www.alyamanalaraby. com/362908

البحسني يوجه بترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعيطي ومبنى متحف المكلا
https://www.alyamanalaraby. com/362910

تدشين الدورة التدريبية لفرق الحملة الوطنية للتحصين بالمهرة
https://www.alyamanalaraby. com/362919

تكليف العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي مستشاراً لمحافظ حضرموت للشؤون الأمنية
https://www.alyamanalaraby. com/362920

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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