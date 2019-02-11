الأمن في حضرموت يكشف عن ظهور عملة فئة 5000 تظهر بشكل مفاجئ وغريب

قال مصدر عسكري مسئول من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت الوادي والصحراء اليوم للأجهزة الاعلامية بأن قوة عسكرية من قيادة المنطقة العسكرية الاولى وقوات التحالف والاجهزة الامنية بحضرموت الوادي والصحراء قامت فجر يوم الخميس وفي عملية استخباراتية نوعية بمداهمة لوكر عبارة عن اربعة مستودعات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.

وذكر المصدر في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام أن الاجهزة تمكنت من العثور على ما يقارب 8 طن من الحشيش المنوّع اضافة الى افيون وحبوب مخدرة نوع ( كبتاجون , وترامدول ) وكمية من الاسلحة المنوعة وقواعد الاسلحة المتوسطة وذخيرة حية وكمية من الاوراق النقدية من العملة المزورة فئة 5000 الف ريال اضافة الى مجموعة الصواعق المتفجرة واصابع الديناميت وعجينة متفجرة.

و خلال تلك العملية النوعية تم القبض على شخصين كان بالموقع اثناء المداهمة وتجري التحقيقات معهما . واشاد المصدر العسكري من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وعلى مساندتها ودعما اللوجستي والمعنوي مع الاجهزة العسكرية والامنية والتي اثبتت حرصها على استتباب الامن والاستقرار في ربوع اليمن بشكل عام .

وحذر المصدر العسكري المسئول بالمنطقة العسكرية الاولى لكل من تسوّل له نفسه في زعزعة الامن والاستقرار سوف لن تتوانى الاجهزة العسكرية والامنية وبمساندة قوات التحالف بالضرب من يد من حديد وستواصل مهامهما في حماية.امن المواطن بحضرموت الوادي والصحراء .