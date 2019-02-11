شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بعسير لارتكابه بهذه الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد مروجي المخدرات بمنطقة عسير، فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على المدعو / يحيى بن مداوي بن يحيى القحطاني – سعودي الجنسية -، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر وأسفر التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / يحي بن مداوي القحطاني اليوم الاثنين 6 / 6 / 1440 هـ في منطقة عسير.



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