شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يرضخون للقوة ويوافقون على الانسحاب الكامل من هذة المنطقة دون شرطاً او قيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان شخصيات اجتماعية من جميع الاطراف توصلت قبل قليل الي اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من جميع الاطراف في مديرية الحشاء محافظة الضالع الى اماكنهم السابقة ما قبل الاحداث ووقف اطلاق النار يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الاحد. وقالت المصادر انه تم تشكيل لجان لجميع المشاكل التي حدثت خلال اليوميين الماضيين في اطراف المديرية . وكانت هاجمت مليشيا الحوثي اهالي مديرية الحشاء غرب المديرية وفجرت عدد من المنازل مما اطر ابناء الحشاء لحمل السلاح ومواجهة تلك المليشيات



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