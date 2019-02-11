شكرا لقرائتكم خبر عن عملة يمنية جديدة فئة 5000 تظهر بطريقة غريبة في حضرموت .. والاجهزة المختصة تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر عسكري مسئول من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت الوادي والصحراء اليوم للأجهزة الاعلامية بأن قوة عسكرية من قيادة المنطقة العسكرية الاولى وقوات التحالف والاجهزة الامنية بحضرموت الوادي والصحراء قامت فجر يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 م وفي عملية استخباراتية نوعية بمداهمة لوكر عبارة عن اربعة مستودعات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية وتمكنت من العثور على ما يقارب 8 طن من الحشيش المنوّع اضافة الى افيون وحبوب مخدرة نوع ( كبتاجون , وترامدول ) وكمية من الاسلحة المنوعة وقواعد الاسلحة المتوسطة وذخيرة حية وكمية من الاوراق النقدية من العملة المزورة فئة 5000 الف ريال اضافة الى مجموعة الصواعق المتفجرة واصابع الديناميت وعجينة متفجرة . وقال المصدر العسكري بانه خلال تلك العملية النوعية تم القبض على شخصين كان بالموقع اثناء المداهمة وتجري التحقيقات معهما . واشاد المصدر العسكري من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وعلى مساندتها ودعما اللوجستي والمعنوي مع الاجهزة العسكرية والامنية والتي اثبتت حرصها على استتباب الامن والاستقرار في ربوع اليمن بشكل عام . وحذر المصدر العسكري المسئول بالمنطقة العسكرية الاولى لكل من تسوّل له نفسه في زعزعة الامن والاستقرار سوف لن تتوانى الاجهزة العسكرية والامنية وبمساندة قوات التحالف بالضرب من يد من حديد وستواصل مهامهما في حماية.امن المواطن بحضرموت الوادي والصحراء .



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