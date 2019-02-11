شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هكذا تحرّش موظف بزميلته في أحد فنادق السعودية .. فعاقبتها الإدارة بالفصل!(فيديو صادم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت موظفة سعودية تُدعى “أسرار” تفاصيل تعرّضها للتحرش من قِبَل موظف هندي يعمل معها في مكتب واحد مغلق عليهما في أحد الفنادق.
وقالت إنهها طلبت من زميلها الهندي عدم التحدث معها في مواضيع غير العمل، غير أنه “تمادى” حتى وصل به الأمر لمسك يدها وذكر عبارات غير لائقة أمامها . كما قالت
وقالت الموظفة السعودية إنّها أبلغت إدارة شؤون الموظفين بالأمر وطلبت محاسة زميلها الهنديّ، الا ان ذلك لم يحدث بل تم العكس وفصلها من العمل، وطلبت إدارة الفندق منها التنازل عن القضية مقابل منحها راتب 3 أشهر.
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