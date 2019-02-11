صحيفة: قبائل حجور تتمكن من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الايرانية في كشر

تواصل المعارك بين قبائل حجور من جه ومليشيا الحوثي الايرانية من جهة اخرى في عدة مناطق في كشر بمحافظة حجة.

و تمكن رجال القبائل في مديرية كشر من انتزاع مناطق استراتيجية كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد تنفيذهم لعملية التفاف ناجحة، وخوض مواجهات شرسة مع عناصر الميليشيا، التي تحاصر قراهم منذ أسابيع عدة.

وقال الناطق الرسمي باسم مقاومة حجور الشيخ وليد مفلح الحجوري، وفقا لصحيفة «البيان» الاماراتية، إن المقاتلين من أبناء قبائل حجور هاجموا مواقع كانت تسيطر عليها الميليشيا وتمكنوا من تحريرها وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة. وأضاف: حررنا جبل الشاحي وجبل الحوج والذنبة، والسيطرة نارياً على منطقة المندلة إلى الشرق من منطقة العبيسة، وهناك عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين ولدينا ستة أسرى من عناصرهم.

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وأضاف: نحاول بسلاحنا الشخصي وعدتنا البسيطة أن نفك حصار الحوثيين الجائر على مناطقنا ونصد عدوانهم وقد حققنا انتصارات متتالية رغم قوة الحملة العسكرية والعتاد الكبير الذي تواجهنا به الميليشيا الحوثية والحصار الذي يدخل أسبوعه الثالث ويقطع عنا كل المواد الغذائية والأدوية.

وأردف الحجوري: ليس لدينا خيار آخر إلا المواجهة فنحن ندافع عن أرضنا وأهلنا المحاصرين ولن نخضع أو نذل للميليشيا الإرهابية ولن نساوم على حريتنا مهما كان الثمن الذي سندفعه، ونود أن نشكر الأشقاء في التحالف العربي لمساندتهم لنا واستهداف مدفعية الحوثي ودباباته الإجرامية التي تحاصر أهلنا وتقصف منازلنا ليل نهار.

في السياق استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات عدة على مواقع وآليات حوثية ومخازن أسلحة وذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا.