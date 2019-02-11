مدير الأمن بساحل حضر موت يزف بشرى سارة لرجال الشرطة

أكد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، أن رجال الأمن سيحظون برعاية خاصة، في كل مناحِ الحياة وخصوصاً في جانب الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم علاجهم وعائلاتهم في المركز الصحي بشكلٍ مجاني في القريب العاجل.

ووجه التميمي للقوات الشرطية والأمنية رسائل إرشادية، خلال الطابور الصباحي، دعاهم فيها إلى التحلي باليقظة العالية ،والانضباط والأمانة في العمل والتحلي بالأخلاق العالية، مع بعضهم البعض ومع المواطنين كون رجال الأمن أساس التغيير وعماد الأمة وبسواعدهم وهممهم العالية ستتحقق آمال وطموحات حضرموت وأبنائها.

وأشار إلى أن الهامات والقامات الأمنية المتواجدة في الميدان، تستطيع نقل المحافظة وأمنها نقلة نوعية يشهد لها القاصي والداني وستكون أنموذجاً للمحافظات المحررة.

وأضاف التميمي: "المواطن وممتلكاته العامة والخاصة أمانة في أعناقنا ومن يتعدى عليها ستتم محاسبته ويكون عرضة للمساءلة القانونية، مشدداً في ذات السياق على القوات الأمنية بأنه إذا كانت هناك إرادة أن نبني المحافظة ونحافظ على النجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت يجب علينا أن نبذل الوقت والجهد في سبيل ذلك كما يجب الالتزام وتنفيذ كل القرارات والتوجيهات التي صُدِرت كون هناك جهة رقابية وإشرافية تتابع كل القرارات ومدى الالتزام بها. وجدد العميد التميمي في ختام كلمته التوجيهية التأكيد على المضي قُدماً على درب الشهداء الذين روو بدمائهم الزكية تربة هذه المحافظة الأبية والسير على خطاهم والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والعدالة بين المواطنين ورعاية أسر الشهداء وفاءً وعرفاناً لتضحيات أبنائهم .

يُذكر أن الطابور الصباحي شهد تمارين استعراضية حملت شعارات حماسية، تؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية، بكل وحداتها وأقسامها وجديتها في التغيير نحو الأفضل في الأداء وبما يلمسه الجميع .