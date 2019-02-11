البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى مجمع نيابات المكلا بحرم المجمع القضائي بمدينة المكلا .

واستمع المحافظ من رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي شاكر بنش الى شرح حول مكونات المشروع الذي سيتكون من أربعة أدوار وسيشتمل على قاعات للمحاكمة ومكاتب لنيابات استئناف حضرموت وشرق وغرب المكلا والأموال العامة والمرور والمخالفات ، ويجري العمل فيه بتمويل من مكتب النائب العام والسلطة المحلية بالمحافظة .

وقام المحافظ بافتتاح مشروع الشرطة القضائية بالمجمع القضائي الخاص بتوفير الأمن والحماية للمحاكم والنيابات بحرم المجمع القضائي بالمحافظة .

وأعرب المحافظ أهمية وضع حجر الأساس لمشروع بناء مجمع نيابات المكلا داخل حرم المجمع القضائي والذي سيشكل إضافة نوعية للعمل القضائي وللمباني التي إعادة تأهيلها بعد تحرير المكلا من العناصر الإرهابية .

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والتقى المحافظ عقب ذلك بقيادات المحاكم والنيابات بحضور رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف ، وأكد المحافظ في اللقاء أهمية القضاء في المساهمة الفاعلة في استتاب الأمن والاستقرار بوصفه المكمّل للسلطتين المحلية والأمنية

وأكد المحافظ أن القضاء في حضرموت يتمتع بسمعة طيبة ووجود قضاء عادل ومُنصف من شأنه أن يبسط الأمن في ربوع المجتمع ، مثمّناً دور رجال القضاء والعاملين في السلك القضائي في حفظ الحقوق وتخليص قضايا المواطنين ، وقال إن الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب من الجميع التضحية والمبادرة وأن بقاء المحاكم معطّلة أمر يؤثر على المواطنين ويؤدي الى تراكم قضاياهم ، داعياً إياهم الى ممارسة عملهم من أجل أهلهم وخدمةً لمجتمعهم .

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على متابعة استحقاقاتهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم والنيابات وتأثيثها .

حضر اللقاء مدير عام محكمة استئناف حضرموت حسين مصطفى العيدروس وقيادات العمل القضائي بالمحافظة.