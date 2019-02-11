مع استمرار تعنت مليشيا الحوثي الارهابية في تعنتها بعدم الاحتكام لاتفاقيات السلام اجتمع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بقادة التحالف العسكريين للقوات العاملة في مأرب من اليمن والسعودية والإمارات، واطلع على آخر المستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية.
وحضر الاجتماع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الاحمر، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق "الثالثة والسادسة والسابعة".
وأكد حضور نائب الرئيس اليمني ووزير الدفاع اليمني لاجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.
ويأتي هذا في ظل استمرار مليشيا الحوثي فرض مؤشرات للحرب من جديد لاسيما رفضهم في تنفيذ اتفاقية السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع استثنائي بين التحالف والجيش لبحث عملية عسكرية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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