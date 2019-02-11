الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع استثنائي بين التحالف والجيش لبحث عملية عسكرية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مع استمرار تعنت مليشيا الحوثي الارهابية في تعنتها بعدم الاحتكام لاتفاقيات السلام اجتمع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، بقادة التحالف العسكريين للقوات العاملة في مأرب من اليمن والسعودية والإمارات، واطلع على آخر المستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الاحمر، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق "الثالثة والسادسة والسابعة".

وأكد حضور نائب الرئيس اليمني ووزير الدفاع اليمني لاجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.

ويأتي هذا في ظل استمرار مليشيا الحوثي فرض مؤشرات للحرب من جديد لاسيما رفضهم في تنفيذ اتفاقية السويد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع استثنائي بين التحالف والجيش لبحث عملية عسكرية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا