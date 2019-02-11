فضايل: 2200 أسير ضمن القائمة الأولية للتبادل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضايل إن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، استقرت على قائمة أولية، تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، مضيفاً أن العدد قابل للارتفاع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضايل قوله إن المشاورات مستمرة وأن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض الميليشيات الحوثية إطلاق سراح الشخصيات الأربعة المشمولة بالقرار 2216.
و شدد على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.
وبالتوازي رجحت مصادر أممية زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيثس إلى صنعاء اليوم لعقد لقاءات مع الميليشيات، قد يحضرها رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال لوليسغارد
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