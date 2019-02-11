مليشيا الحوثي تقطع شارع الميناء بالحديدة بحاوية ضخمة

قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة إن مليشيا الحوثي قامت اليوم الاثنين بقطع شارع الميناء بحاوية كبيرة كما استحدثت بانشاء نفق وذلك في اطار تطويق المدينة.

وقطعت المليشيا شارع الميناء في تقاطع المقوات الجديد أمام مطعم صنعاء، الخط المتفرع للمقوات.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، قامت بوضع حاوية كبيرة في التقاطع وعبأتها بالتراب.

وتواصل المليشيات الاستحداثات في المدينة، حيث شوهدت أعمال تلغيم جديدة في محيط "حديدة لاند" من الجهات الثلاث، إضافة إلى تفخيخ عمارات جديدة في مشروع "حديدة هاوس".

وأكدت المصادر وفقا لنيوز يمن، عن قيام المليشيات بحفر نفق في حي الربصة عند خط التماس مع القوات المشتركة، من بداية الربصة خلف هيئة تطوير تهامة، ويتجه شمالاً إلى حديقة حديدة لاند من الشرق، وبهذا يكون الحوثيون قد طوقوا مدينه الحديدة من جميع الجهات بالأنفاق والخنادق.