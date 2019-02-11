جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الوفد الوطني اليمني عبدالقادر المرتضى أن الوفد عقد جولتين في عمان من المحادثات الخاصة بتنفيذ إتفاقية تبادل الأسرى وكذا وضع آلية وجدول زمني لتبادل الجثث. وأكد المرتضى أن الجولة الثانية مفتوحة حتى يوم الثلاثاء وهي فرصة للطرفين لدراسة ومناقشة مقترح تقدمت به الأمم المتحدة. وعبر عن أمله بأن يكون يوم الثلاثاء حاسما في تحديد مصير هذا المقترح الذي تقدمت به الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سیتم الاعلان عنه في حينه لأنه نتيجة وخلاصة الجولتين.

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