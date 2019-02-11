اشتباكات عنيفة في عدن بين مرتزقة السعودية والامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر محلية في محافظة عدن، جنوب اليمن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الأحد في مديرية المنصورة بين مسلحين على الخط العام في مدخل خط التسعين في كابوتا مما تسبب بقطع عدد من الطرقات الرئيسية.

وقال مواطنون إن الاشتباكاتتسببت بقطع عدد من الطرقات وخاصة طريق كالتكس الهام الذي يربط مديريات عدن وخط التسعين.

وتناقل ناشطون اجتماعيون صورا تظهر ازدحام وسط شوارع مديرية المنصورة بـ المئات من السيارات جراء الاشتباكات التي تسببت بانقطاع عدد من الخطوط الفرعية في المنطقة.

وتشهد عدن حالة توتر شديد بين مرتزقة العدوان، حيث دارت مواجهات عنيفة بين قوات الفار الهادي المدعوم سعوديا وقوات والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في 28 يناير 2018، سقط خلالها ضحايا من الجانبين، ناهيك عن نهب الأسلحة من المعسكرات التي تعرضت لقصف من الطيران الحربي الإماراتي.

وأكد ناشطون جنوبيون أن التوتر الذي تشهده المنطقة الجنوبية يكشف توجهات سياسية باتت مكشوفة ينفذها تحالف العدوان لإبقاء سيطرته على أدوات اللعبة في اليمن من خلال تفعيل أدواتها في الجنوب.