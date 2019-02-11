ارتفاع لأسعار الفواكة في عدن وثبات الأسعار في الأسماك

سجلت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، إستقراراً في أسعارها البارحة، حسبما أفاد ملاك محلات الخضروات والفواكه في عدد من المديريات .

الخضروات والفواكه :

تواصل بعض الخضروات والفواكه الحفاظ على ثبات أسعارها لتوفرها بكميات كبيرة، فيما إنخفض البعض الأخر .

وتتراوح أسعار الطماطم في العاصمة عدن ما بين300 و 400 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطيس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 450 ريال للكيلو الواحد .

وأنخفض أسعار الجزر والخيار إلى 450 ريال يمني للكيلو الخيار و 350 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

و فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوج 1500 ريال .

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ريال عن سعر الضأن البلدي، أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما أرتفعت أسعار الدجاج بنسبة بسيطة جداً مؤخراً وتتراوح أسعارها بحسب حجمها ما بين 2000 ريال و1200 ريال يمني .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، وبلغ أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 2500 للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

ويوجد شحة في الأسماك المعروضة بحراج صيرة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها سواحل المنطقة والتي منعت الصيادين عن ممارسة الصيد .

ولذلك إرتفعت أنواع الأسماك المعروضة ومنها الدرة والصولفيش والهامور والبياض والجحش، إلى 6000 بحسب حجمها وجودتها .