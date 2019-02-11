شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبدالملك يفاجئ هادي بقرار الاستقالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن أعتزام رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك الإستقالة من رئاسة الحكومة في حال عدم استجابة الرئيس هادي لتلبية مطالبة في التغيير لرموز يقال عنها عابثة وفاسدة .

فيما تشير المصادر اخرى تتحدث عن إقالة معين من قبل الرئيس هادي الا انه قد يستبق الامور في الاستقالة .

وقالت المصادر ان ابرز المرشحين الوزير نجيب العوج والسفير احمد عوض بن مبارك .



وبحسب المصادر ان هناك سجال داخل اروقة الحكومة بعد وقوف رموز فساد في وجه معين المدعومة من قوى نفوذ يساندها مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي



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