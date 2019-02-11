شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث للعالم إذا اختفت الصراصير تمامًا.. معلومات قد تعرفها لأول مرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما فائدة الصراصير؟ الصراصير، تلك الكائنات المزعجة التي تزعج البعض وترعب البعض الآخر. كم يتمنى كثير من البشر أن تختفي الصراصير نهائيًا من عالمنا حتى نرتاح من فكرة أنها قد تمشي علي وجوهنا ونحن نائمين.

لكن ماذا سيحدث للعالم إذا اختفت الصراصير تمامًا بصورة أو بأخرى؟ هذا ما سيجيب عليه البروفيسور (Srini Kambhampati) العالم ورئيس قسم الأحياء في جامعة تكساس.

تقدر عدد فصائل الصراصير بحوالي 5000 فصيلة. الحشرات بصورة عامة تعتبر غذاء للطيور وبعض الثدييات الصغيرة مثل الفئران والجرذان. الصراصير ليست المصدر الوحيد لهذه الكائنات لذا لن تنقرض عند اختفاء الصراصير لكن أعدادها ستنخفض بصورة ملحوظة.

الدبابير الطفيلية تعتمد بصورة أساسية على بيض الصراصير، هذا يُعني أنه عند إنقراض الصراصير ستنقرض معها تلك الدبابير.

ستنخفض أعداد الفئران والجرذان ومعها ستنقرض الدبابير الطفيلية مما سيؤدي بالضرورة لإنخفاض أعداد الكائنات التي تتغذي عليها مثل القطط، الثعالب، القيوط والصقور.

لكن ما التأثير الأكبر لإختفاء الصراصير؟

إختفاء الصراصير سيؤثر على هذه الكائنات لكنه سيؤثر علي شئ أهم وهو ما يعرف ب(دورة النيتروجين). أغلب الصراصير تتغذي علي مواد عضوية متحللة تحتوي كميات من النيتروجين المحبوس بداخل تلك المواد والكائنات المتحللة. عندما تتبرز الصراصير ينطلق النيتروجين إلى التربة وتستخدمه النباتات.

إختفاء الصراصير سيؤثر على دورة النيتروجين مما سيؤثر على النباتات والغابات. ستختفي مساحات شاسعة من الغابات مما سيؤثر علي حياة كل الحيوانات التي تعيش فيها وسيؤثر على الزراعة عمومًا. كل هذا سيؤثر علينا نحن البشر بصورة مباشرة. ستقل موارد الكوكب بشكل ملحوظ مع إنخفاض مساحات الغابات وأيضًا بتأثر الزراعة سنتأثر. في النهاية كوكبنا يحتاج بشدة لبراز الصراصير!