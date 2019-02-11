شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ النقيب يقدم استقالته من المجلس الانتقالي احتجاجا على تحكمات (سلفي مراهق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ النقيب يقدم استقالته من المجلس الانتقالي احتجاجا على تحكمات (سلفي مراهق)

قدم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الشيخ عبدالرب النقيب استقالته احتجاجا على ما اسماها انحراف في مسار المجلس وتحوله الى وكيل لدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال احد ابرز مشايخ قبائل يافع في تغريدات له على حسابه في تويتر بأن بداية المجلس كانت متوافقة مع نضال شعب الجنوب التحرري، لكن الصورة اتضحت و ادخلونا في صراع جنوبي جنوبي من خلال اعادة انتاج الماضي.

و استهجن النقيب تفرد نائب رئيس المجلس بقراراته الذي وصفه ب (السلفي المراهق) ونحن فقط عبارة عن شهود زور يمرر عبرنا مخططاتهم المرفوضة لدى شعب الجنوب.

مستنكرا تحكم دولة الامارات بالمجلس ومحاولة فرضها لطارق عفاش ومخاصمة رفقاء النضال من الفصائل الجنوبية الاخرى.