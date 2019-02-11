شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من ابن سلمان لشعب السعودية بتدشين مشروعات العلا ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي وزير الدفاع، إن مشروعات "العلا" التي دشنها امس الأحد، قياسا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 "لا شيء".

وتابع ابن سلمان في تصريحات لقناة "إل دي سي"، ردا على سؤال هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات التي نراها: "نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة".

ودشن الأمير محمد بن سلمان، مشاريع في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأقامت الهيئة الملكية حفل تدشين "رؤية العلا" للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين.

وحضر حفل تدشين رؤية العلا نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عامية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.