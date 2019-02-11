شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام للشركه اليمنيه للغاز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اطار الجهود التي تبذلها الشركه اليمنيه للغاز في توفير ماده الغاز لجميع القطاعات .



فان الشركه اليمنيه للغاز وابتداء من يوم غدا الاثنين 11/2/2019 ستقوم بتوزيع الغاز المخصص لقطاع السيارات والباصات حيث سيتم توزيع الكميات للمحطات المرخصه في امانة العاصمه .



وتنوه الشركه بان هذه الكميات هي م̷ـــِْن الشحنه التي تم استيرادها والمخصصه للقطاع الصناعي والسيارات ومزارع الدواجن والتي تبلغ 5475 طن ستوزع بواقع 70% للسيارات و15%للمصانع و15% لقطاع الدواجن وهناك كميات اخرى سيتم استيرادها لتغطيه الاحتياج لهذا القطاع بما م̷ـــِْن شانه التخفيف علـّۓ التهافت على الغاز المخصص للمنازل.



وتهيب الشركه باصحاب السيارات عدم التهافت والهلع فسيتم انزال كميات كافيه للمحطات .



شاكرين تعاون كل الجهات التي تعاونت مع الشركه والتي لازالت تتعاون معنا لكي يستقر الوضع التمويني.



وتؤكد الشركه بذل كل الجهود م̷ـــِْن جميع كوادرها وموظفيها لتوفير مادة الغاز والسعي لاستقرار الوضع التمويني و خدمة للوطن والمواطن .

حفظ الله الوطن واهله .





الناطق الرسمي بإسم الشركة اليمنية للغاز .

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