شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي حاد على حزب الإصلاح : ”فبراير ثورة نكبها اليدومي ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم قيادي حوثي رئيس حزب التجمع للاصلاح متهما اياه بالتسبب في افشال الثورة الشبابية ثورة 11 فبراير . وقال القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي عبدالملك العجري في تغريدة عبر حسابه في تويتر : “فبراير ثورة نكبها اليدومي وشلة حيابهم “. وكان قد دعا التجمع اليمني للإصلاح، الاحد 10 فبراير/شباط 2019م، عشية ذكرى ثورة فبراير، إلى مصالحة وطنية وإنشاء حلف عريض ضد الإمامة بكامل بنيتها السياسية والثقافية والاجتماعية.

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