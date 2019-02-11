محافظة المهرة توجه أول ضربه للاخوان وحلفائهم

في أول ضربه قاصمة للظهر وجهتها محافظة المهرة للاخوان وحلفائهم.. انتشرت، الأحد، قوات النخبة المهرية، وتمركزت في أحد المعسكرات ونقاط تمركز أمنية رئيسية في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية إن مئات الأفراد من قوات النخبة المهرية التي دربتها قوات إماراتية خارج المحافظة دخلت اليوم مدينة الغيضة وتمركزت في معسكر " حوف " للدفاع الساحلي وعدد من النقاط الرئيسية .

وأضاف المصدر " إن عشرات الأطقم تحمل أفراد النخبة المهرية جابت عدد من شوارع المدينة في استعراض عسكري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وحسب مصادر مسؤولة في السلطة المحلية فإن تلك القوات تمركزت في مقر قوات خفر السواحل اليمنية بمديرية حوف - شرق المحافظة.

وقد بدأت اصوات الاخونج ووسائل اعلامهم بالتحريض على قوات النخبة المهرية وكتب مستشار وزارة الاعلام في الشرعية الاخونجي مختار الرحبي تغريدة في تويتر يحرض فيها الى النخبة المهرية ويدعو ابناء المهرة لرفضها ، متناسيا ان هذه القوات شكلت من ابناء المحافظة وليس من المريخ او زحل.

وتعمل مواقع ووسائل اعلام تمولها قطر ويعمل فيها عيال موزة اليمنيين على استهداف التحالف العربي بالمهرة بعد احكام قواته السيطرة على منافذ تهريب الاسلحة والاموال والممنوعات لميليشيات الارهاب الحوثية.

على صعيد منفصل، داهمت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمساندة الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي بوادي حضرموت، في عملية استخباراتية نوعية دقيقة، مبنى يضم 3 مستودعات وبداخله كمية كبيرة جدا من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية بمحافظة حضرموت .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأنه وخلال المداهمة تم القبض علىعنصرين وضبط 8 طن من الحشيش وحبوب الكبتاجون والترامادول ، اضافة الى كمية من متفجرات تي إن تي والديناميت وعجينة متفجرة ، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني الصادرة من قبل مليشيا الحوثي ، مشيرا بأن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما.

وأكد المصدر بأن الأجهزة العسكرية والأمنية بوادي حضرموت بمساندة ودعم قوات التحالف العربي ستواصل جهودها بتعاون المواطنين في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيدا بجهود وتضحيات أفراد وضباط القيادة العسكرية والأمنية ، مطالبا إياهم بمزيد من اليقظة لحفظ الأمن والقبض على المخالفين للقانون .