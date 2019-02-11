شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العباس يفاجئ جماعة الاخوان بتعز ويعزز قوته وتواجده بمحيط تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت كتائب ابو العباس بقوة للمشهد التعزي بعد اشهر من محاولة جماعة الاخوان القضاء عليها

وقال مصدر أمني في محافظة تعز إن كتائب أبو العباس, بدأت تتواجد وتنتشر في قرى ومناطق في مديريات ريف جنوب غرب تعز, مكثفة من أفرادها وخلاياها, مع سيطرتها على خط الكدحة, التي تعد طريقاً استراتيجياً, لو تم تحريره, سيربط مدينة تعز بمديريات الساحل, وميناء المخاء, على البحر الأحمر.



ونفذت الكتائب عمليات مداهمة لعناصر تنظيم القاعدة وداعش المدعومين من جماعة الاخوان وقائد محور تعز المقال خالد فاضل بمنطقته جبل حبشي

ونفذت الكتائب عمليات قتل لعنصرين ارهابين في مديرية المعافر, وهما أنس عادل عبدالجبار ووليد عاطف,

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