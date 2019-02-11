شكرا لقرائتكم خبر عن الناصري يدين اختطاف الصحفي الصامت وتجاوز أمن تعز للنيابة العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، إجراءات اقتحام منزل الصحفي جميل الصامت واقتياده إلى السجن، وقيد حريته بدون مسوغ قانوني و"من قبل سلطة لا تملك الحق في حبسه".

وكانت مجموعة مسلحة بقيادة محمد الرامسي يتبعون القطاع السادس في اللواء 22 ميكا الموالي لحزب الإصلاح، قد داهمت منزل الصحفي جميل الصامت في تعز، وهو طريح الفراش بسبب مرضه ومعاناته من حمى الضنك، واقتياده مع قربة المحاليل إلى سجن البحث الجنائي، دون مراعاة لحالته الصحية.

وحمل التنظيم الناصري، في بلاغ صحفي اطلع عليه نيوزيمن، القائمين على أمر اعتقال الصحفي الصامت وإيداعه سجن البحث الجنائي مسؤولية أي مضاعفات سلبية تطرأ على حالته الصحية جراء إيداعه السجن وهو يعاني من حمى الضنك ونقص صفائح الدم لديه.

وأكد البيان إدانة التنظيم