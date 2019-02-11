شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عسكري صادم "للحوثيين" من هذه الجبهة .. هذا ما جاء فية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني في محور صعدة ضمن عملياتها العسكرية الواسعة مسنودة بقوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وحررت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد عددا من المواقع الاستراتيجية في صعدة بما في وخاضت قوات الجيش وبمساندة من قوات التحالف العربي مع المليشيا الحوثية المدعومة من ايران اعنف المعارك في المناطق المحررة. وشهد صفوف الانقلابيين انهيارات كبيرة امام تقدم قوات الجيش الوطني المتسارع والهجمات المباغتة التي تكبدت المليشيا الانقلابية خلالها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.

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