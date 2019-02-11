شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني يكشف تفاصيل المسخرة التي يديرها هادي وشرعيته بمفاوضاته مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدبلوماسي السابق السفير عبدالوهاب طواف، أن إلغاء تزمين تنفيذ إتفاق ستوكهولم يصب في صالح مليشيات الحوثي. وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، “عبر تعزيز وتقويه وجودهم، وفي تعزيز الحسابات المصرفية لفريق الأمم المتحدة في اليمن، عبر تمديد مهامهم بتمديد الحوار والتفاوض والأخذ والرد.! الشعب اليمني ضحية لتلك السياسات العجيبة”.

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