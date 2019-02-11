شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أربعة من أسرة واحدة في حادث مروع في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بحادث مروري مروع بمحافظة إب.

وقال شهود عيان إن أربعة أشخاص بينهم امرأة مسنة ، توفوا وأصيب اثنان وصفت حالتهم بالخطرة في حادث انقلاب سيارة في مديرية العدين بمحافظة إب.

وأشار الشهود إلى أن المتوفين كانوا في طريقهم لاستلام مستحقاتهم المالية من الضمان الاجتماعي.

وطبقا للصادر فإن سيارة نوع صالون، سقطت من جبل شاهق ، بمنطقة قداس ، التابعة لمديرية العدين، غرب إب ، ما أدى إلى وفاة أربعة من الركاب الذين كانوا على متنها ، وأصيب اثنين آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع أربعة من أسرة واحدة في حادث مروع في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.