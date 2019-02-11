شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مضيق هرمز في الخليح العربي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في تصريح للباحث و الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية و الطاقة" على صفحته بالفيس بوك يقول فيه بحسب المتابعة لمراكز الرصد الزلزالية و هيئة المسح الجيولوجي الامريكية USGS و التي تفيد برصد زلزال بقوة 5.3 درجة على نقياس رختر، ضرب مضيق هرمز ظهر اليوم الاحد 10 فبراير 2019 10:45 بالتوقيت العالمي الموحد (2:54 بتوقيت دبي) مركز الزلزال كان على السواحل الايرانية المطلة على مضيق هرمز و كان على عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض ما يرفقه موجات افقية على نطاق أوسع.



حتى لحظة كتابة هذا لا يوجد أي احصاءات او تصريحات بأضرار و من المتوقع لزلزال متوسط الشدة مثل هذا ان يشعر و يتأثر بالزلزال المناطق الايرانية القريبة من مضيق هرمز و المناطق في دول الخليج العربي القريبة من المضيق حيث ومركز الزلزال يبعد على نحو حوالي 100 كيلو متر من بعض المناطق العمانية و الاماراتية كذلك من المتوقع ان يشعر بالزلزال على مساحات واسعة في العديد من دول الخليج.

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