شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن بدء معركة الحسم وفتح الحصار عن تعز والجيش يخوض معارك طاحنة غرب المدينة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز أن قوات الجيش الوطني بدات قبل قليل هجوم واسع على مليشيات الحوثي غرب المدينة في مؤشر لانطلاق معركة الحسم واستكمال فتح الحصار عن المحافظة.
وقال المصادر "أن المواجهات اندلعت بشكل عنيف بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة الضباب غربي محافظة تعز، وتكبدت الأخيرة خسائر فادحة".
وأضافت المصادر "إن القوات الحكومية نفذت هجوماً معاكساً على مليشيا الحوثي في منطقة الأشعاب وتبيشعة وتبة الكربة في جبهة الضباب غربي المدينة".
وأكدت أن الهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية.
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