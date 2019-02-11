شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تحسم الجدل بشأن إجازة يوم غد الاثنين بمناسبة العيد ال6 لثورة 11 فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت على الأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة بشان تحديد يوم غد الإثنين إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 6 لثورة 11 فبراير.

وقال المدير العام للمكتب سامي مبارك بامحفوظ، إن ما جرى نشره عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة.

ودعا المكتب جميع الموظفين الالتزام بالدوام وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2000.

ووجه المكتب الدعوة لجميع وسائل الإعلام لتحري المصداقية قبل نشر وتعميم أي خبر، خاصةً وأن الخدمة المدنية في حالة وجود إجازة رسمية يتم الإعلان عنها ونشرها عن طريق القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية فقط.

الجدير بالذكران وكالة الانباء الرسمية سبأ هي التي تعلن مثل هذه الامور ، كما ولم يتسنى للمشهد اليمني الحصول على تأكيدات من وزارة الخدمة المدنية بشأن ما اذا كان هذا الامر ينطبق على كافة المناطق المحررة ام ان هذا الامر مقتصر على محافظة حضرموت.