شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يُبشر الجنوبيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أوضح نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، أن الشعب الجنوبي عاشق لوطنه،

وأن قناة الجنوب المستقلة ستظهر قريبًا.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر" بلغني التالي : ارتفاع سعر أجهزة المذياع في أسواق مدينة عدن كله منك يا إذاعة (هنا عدن ).

وقال "الجهاز الذي كان قيمته 4 الآف صار ضعف القيمة ". وواصل: "الشعب الجنوبي عاشق لوطنه تواق لحريته واستقلاله، فلا تستغربوا من هذا الشئ.. والبشرى الأكبر بظهور قناتنا الجنوبية المستقلة قريبا عدوا الأيام فقط".

* من عبدالرقيب فارع

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