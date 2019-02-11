شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة مدوية تلقاها الحوثيين في حجور.. وسقوط عشرات الاسرى منهم، وغنائم كثيرة (صورة + الغنائم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب حجور نيوز صورة لعدد من الحوثيين الذين وقعوا اسرى لدى ابناء حجور بعد معارك عنيفة يوم امس اسفرت عن تحرير منطقة قريات بالكامل.
وكشف عن اسر 26 حوثي في معارك امس تم الافراج عن 6 منهم لأنهم من ابناء منطقة الجميمة التابعة لحجور، كبادرة حسن نيه لإنهم من حجور الجميمة، وقالو نحن منكم وإليكم.
وفي معارك منطقة المندلة شرق العميسة سيطر أبطال حجور على مصفحة عسكرية كما سيطروا على عدد 2 اطقم عسكرية وسيارة هايلكس و 3 درجات نارية والكثير من الاسلحة من متوسطة الى خفيفة.
وسقط ثاني شهيد من ابناء حجور في معارك أمس وهو عبدالله زوبر ريبان.
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