شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يبطح توكل كرمان ويكشف سوأتها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شن الإعلامي والمحلل السياسي عبدالكريم المدي، اليوم، هجوم لاذع على القيادية الإخوانية توكل كرمان.

وأكد في تغريدة له عبر "تويتر" هذا منطق السيدة توكل كرمان وقطاع واسع من رفاقها هكذا كان مشروعهم وهكذا غدًا".

وأضاف "وللأسف الشديد مع مَن؟ مع العدوان الحوثي الفارسي.. رسالة مع التحية لكل الإخوة في الإصلاح ولكل يمني تسري في عروقه قطرة دم يمنية، عربية، إنسانية. هل الحوثي شريك وطني وهل ماقام ويقوم به لليوم يستحق هذه التسمية؟".

الجدير بالذكر بأن توكل كرمان قالت في تغريدة لها إن "جماعة الحوثي شركاؤنا في ثورة فبراير وبدأوا مسيرتهم نحو الدولة المدنية لولا أن صالح عرقل مسيرتهم وآن الآوان لفتح حوار معهم للعودة لبناء الدولة الحديثة" – بحسب زعمها-.



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