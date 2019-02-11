شكرا لقرائتكم خبر عن أنعم: حملة اعتقالات حوثية ضد أبناء حجور بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب الصحفي محمد أنعم، اليوم، أن مليشيات الحوثي تقوم بحملة اعتقالات لأبناء قبائل حجور المتواجدين في صنعاء.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها “المشهد العربي”: “مليشيات الحوثي الكهنوتية تعتقل أحمد قاسم عمير أحد أبناء حجور في العاصمة صنعاء ضمن حملة اعتقالات ومطاردة في الحارات والشوارع لأبناء حجور المتواجدين في صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي اختطف المواطنيين أكرم عبده الحذيفي وبشير السباعي من محلاتهم التجارية بسوق الطاحون في الحشاء بمحافظة الضالع.

يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من موقع المشهد العربي