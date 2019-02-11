شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي يعلن تعميماً جديداً إلى جميع محلات الصرافة(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني تعميماً جديداً موجه الى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية حول تجديد التراخيص للعام 2019م . وطالب البنك جميع محلات الصرافة بسرعة تجديد تراخيص االصرافة للعام الجديد. وشدد البنك أنه في حال تجاوزالفترة الممنوحة لتجديد التراخيص فإن ذلك سيكلف دفع غرامة مالية بحسب الوثيقة أدنا

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