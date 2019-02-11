شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مقرب من الرئاسة يفضح الشرعية ويكشف اسرار مخزية لاتفاق السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فسر المحلل السياسي والإعلامي عبدالله إسماعيل، اليوم، سبب خفوت العمليات العسكرية في متخلف جبهات اليمن، مؤخرًا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “مع الوقت أشعر أن اتفاق السويد لا يتعلق فقط بوقف العمليات العسكرية في الحديدةبل شمل العمليات العسكرية بشكل عام خفوت الأداء العسكري في بقية الجبهات ماعدا جبهة صعدة يؤكد ذلك”.

وتابع: “وكأن الأمم المتحدة لم تنجح باتفاق ستوكهولم في عرقلة تحرير الحديدة ومينائها بل تعدت ذلك لمنح الحوثي الوقت عموما”.