البحسني يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية والثقافة بحضرموت

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التراث والتنمية والثقافة بالمحافظة لمناقشة التقرير المالي والإداري للصندوق للعام المنصرم 2018م.

وقال محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، نؤكد بأن التراث والثقافة تحظى باهتمام كبير من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، مبديا استعداد السلطة لتقديم كل مايلزم وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل سير النشاط الثقافي والتراثي بالمحافظة.

داعيا مختلف الجهات إلى تبني مشاريع ثقافية رائدة ونوعية واعطاء مساحة واسعة للشباب في كل الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذ ضمن خطط صندوق التراث والتنمية والثقافة بالمحافظة.

تحدث بعد ذلك وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور سعيد عثمان العمودي بكلمة استعرض خلالها النجاحات التي حققها الصندوق خلال العام المنصرم، لافتا إلى أن السنة الجديدة ستشهد تطويرا في عمل الصندوق والاهتمام بشكل اكبر بتحصيل الإيرادات والبحث عن إيرادات جديدة تمكن الصندوق من تنفيذ مشاريع أخرى في المجالات التي يهتم بها.

استعرض بعد ذلك مدير عام صندوق التراث والتنمية والثقافة بمحافظة حضرموت الاستاذ عبدالحكيم صالح بن قديم التقرير المالي والإداري لعام 2018م، حيث أشار إلى أن حصيلة نشاط الصندوق في الجانب الإداري تمثلت في العمل على تنظيم وإنشاء الأقسام الإدارية بالصندوق، والعمل على ترتيب أوضاع المتعاقدين بالصندوق واعتماد مرتباتهم، والقيام بإعداد موازنة تشغيلية وهيكل إداري للصندوق، واستخراج توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بإعتماد موازنة تشغيلية للصندوق من الحكومة ولازالت المتابعات لإعتمادها جارية، واعتماد اصدار المجلات للمؤسسات الثقافية الحكومية والمنتديات الثقافية بحسب توجيهات المحافظ وبشكل فصلي وهي "مجلة المكلا الفصلية الصادرة عن مكتب وزارة الثقافة بالساحل، ومجلة عندل الفصلية الصادرة عن مكتب وزارة الثقافة الوادي، ومجلة الفكر الفصلية الصادرة عن منتدى المؤرخ سعيد عوض باوزير، ومجلة شرمة الفصلية تصدر عن منتدى شرمة الثقافي المشقاص.

واضاف بن قديم بأنه ومن ضمن حصيلة النشاط الإداري للصندوق خلال العام المنصرم اعتماد موازنة شهرية للمكتبات العامة الرئيسية "مكتبة الأحقاف بتريم، المكتبة السلطانية بالمكلا" وتوفير الاحتياجات الضرورية لها بحسب توجيهات المحافظ، ودعم مكاتب وهيئات وزارة الثقافة بالساحل والوادي والمديريات وتغطية احتياجاتهم الضرورية، ودعم التجهيزات للمنتديات الثقافية الفاعلة وتغطية انشطتها، ودعم المبدعين للحالات المرضية، واستقبال قيادات العمل الفني والمنتديات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية، والنزول الميداني إلى المديريات الرئيسية واللقاء بالمبدعين والمثقفين وتشجيع المنتديات والمؤسسات الثقافية، والتواصل مع قيادات المؤسسات الثقافية والأهلية لعمل شراكة دائمة في تنفيذ بعض الفعاليات الثقافية، ومتابعة الإيرادات التي تعتبر الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في تنفيذ نشاطاته.

واختتم مدير عام صندوق التراث والتنمية والثقافة بمحافظة حضرموت تقريره بإستعراض خطة الأنشطة للعام الحالي 2019م والمتمثلة في استمرار اصدار المجلات الأربع الفصلية، وطباعة 12 كتابا، ودعم المبدعين والفنانين والموسيقيين والشعراء للعلاج بالخارج والداخل، ودعم التجهيزات للمنتديات الثقافية لـ24 منتدى ومؤسسة ثقافية فاعلة، ودعم المهرجانات والمسوحات الأثرية والمشاركات الخارجية، وإقامة ورش وندوات ودورات عن التراث والموروث الثفاقي، وتنفيذ زيارات ميدانية لرصد وحصر المواقع الأثرية واصدار كتب توثيقية عن الموروث الثقافي، وإعداد برنامج توثيقي ميداني مصور مع المؤرخين.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، حيث أوصى بتنفيذ خطة الأنشطة ووافق على البحث عن مصادر تمويل لتنفيذها، وتوفير عدد من قطع الأراضي لبناء مبنى للصندوق ومنشات تعود بعائد مادي له، واعتماد دعم مالي من الموارد المحلية التي تحصلها السلطة المحلية لتنفيذ خطط وبرامج الصندوق، وتشكيل لجنة لإقرار وطباعة الكتاب في الساحل والوادي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت.