معقل وجرح 7 حوثيين بنيران الجيش بتعز

قتل وأصيب 7 من مليشيا الحوثي ، بينهم قيادي، اليوم الأحد ، بنيران الجيش الوطني ، غربي محافظة تعز.

وأوضحت قيادة محور تعز ، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للحوثيين في قرية "تبيشعة"، ومنطقة "الأشعب"، وتبة الكربة في جبهة الضباب غربي المدينة.

وذكرت، أن من بين الجرحى الحوثيين قيادي متحوث يدعى أسعد علي سعيد وهو أحد أبناء منطقه ميلات جبل حبشي.

تجددت المواجهات العنيفة، في الثالث من فبراير ، بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في جبهة الأقروض جنوب شرق مدينة تعز.

ودارت مواجهات عنيفة في منطقة وادي الخلل، وسط صمود لقوات الجيش.

وفي وقت سابق ، أفشلت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي نحو تبة الخوف و مواقع القرية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي وأسر أحد عناصرها.

في السياق شنت مليشيا الحوثي قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على الاحياء السكنية في قرية الشقب بصبر، جنوب المحافظة.