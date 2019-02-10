عدن .. إجتماع يناقش مشكلات إبتعاث العسكريين إلى الخارج

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة مع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي اليوم بعدن مشكلة ابتعاث العسكريين للدراسة في الخارج.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد استعرض الوزير حسين باسلامة، الإشكالات والمعوقات التي تواجه الوزارة في مسألة ابتعاث العسكريين للدراسة أو الدورات الخارجية، والعشوائية في هذا الجانب.

وأكد استعداد الوزارة التعاون مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في تأهيل وتدريب منتسبي القوات المسلحة في مختلف التخصصات العسكرية.

بدوره شدد رئيس هيئة الأركان على عدم قبول أي ترشيحات لمنح دورات تأهيلية خارجية إلاّ عبر رئاسة الأركان وبترشيح من الوحدات العسكرية، وأن يكون المرشحين مستوفين الشروط المطلوبة.

وثمن رئيس الأركان دور وزارة التعليم في تأهيل الكوادر العسكرية في مختلف التخصصات.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد وجه في إجتماع له بقيادة عسكرية في المنطقة الرابعة ووزارة الدفاع، بعدم الترشيح لأي بعثات خارجية دون موافقة هيئة الأركان العامة .

حضره اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور علي عرجاش، وقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة.