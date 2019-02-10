تدشين انتخابات اتحاد طلبة جامعة حضرموت بمجمع كليات المستقبل بفوه

دشن الأستاذ الدكتور، سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب بمجمع كليات المستقبل بفوه انطلاق العملية الانتخابية لاتحاد طلبة الجامعة في كليات الحاسبات وتقنية المعلومات والقانون والتي تجرى بأشراف مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بأن هذا اليوم يعتبر عرساً ديمقراطياً يتم فيه انتخابات قيادة جديدة لاتحاد طلبة الجامعة احد المكونات الأساسية لجامعة حضرموت من أجل تحقيق طموحات الطلاب مشيراً إلى أن هذا اليوم يعتبر تاريخي لتشكيل كيان طلابي جديد.

داعياً الطلاب والطالبات إلى الدفع بالقيادات الطلابية لتحقيق مطالبهم وكذلك القيام بأداء مهامهم ودورهم الريادي في خدمة الطلاب مقدماً التهاني والتبريكات للقيادة الجديدة التي سيتم انتخابها للمجالس الطلابية واتحاد طلبة الجامعة كونهم شريك أساسي مع قيادة جامعة حضرموت وقال أن الجامعة تسعى للوصول بمخرجاتها الطلابية للمحافل العلمية الدولية شاكراً اللجنة التحضيرية للانتخابات والجهات المساهمة في انجاح هذا العرس الديمقراطي الطلابي بجامعة حضرموت .

من جانبها عبرت الأستاذة، أوسان محمد باحسين نائب المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت عن شكرها وتقديرها للجان الانتخابية الطلابية واللجنة المشرفة من الجامعة لمتابعتهم لإنجاح الانتخابات الطلابية والخروج بنتائج جيدة متمنية للطلاب والطالبات بجامعة حضرموت التوفيق والنجاح لبناء مستقبلهم .

من جهته قال الأخ، أحمد عوض باجبير رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت أن اليوم دشنت العملية الانتخابية للمرحلة الأولى للمجالس الطلابية التي ستشمل 13 كلية بالجامعة مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تتميز بالتنافس الشريف بين الطلاب المرشحين للمجالس الطلابية بالكليات عبر صناديق الاقتراع السرية.

معبراً عن شكر وتقدير الهيئة الادارية لاتحاد طلبة الجامعة لعمادات الكليات وقيادة الجامعة ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل على تسهيل كافة اجراءات الانتخابات الطلابية من أجل تشكيل قيادة جديدة للمجالس الطلابية والاتحاد العام لطلبة الجامعة متمنياً بان تكون نتائجها طيبة ومشرفة لما من شأنه خدمة الكيان الطلابي بجامعة حضرموت .

بعد ذلك بدأت عملية الاقتراع السرية للانتخابات التي تشمل في اليوم الأول كليات الحاسبات وتقنية المعلومات والقانون والعلوم البيئية والأحياء البحرية والطب والعلوم الصحية والتمريض

حضر تدشين الانتخابات كل من : الدكتور سالم محمد بن سلمان المشرف على الانتخابات الطلابية والدكتورة فائزة العبيدي عميدة كلية القانون والدكتور محمد الجوهي نائب عميد كلية القانون وعدد من عمداء الكليات ونوابهم والأستاذ أحمد زين باحميد المدير العام لإدارة الإعلام بالجامعة .