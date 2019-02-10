صندوق النقد العربي يعلن إستعداده تقديم 150 مليون دولار لليمن

أكد صندوق النقد العربي، إستعداده تقديم 150 مليون دولار لليمن بعد قيام الأخير بسداد الأقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة .

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، عبدالرحمن الحميدي أن الصندوق سيعمل على استكمال الاجراءات المطلوبة لتخصيص مبالغ من موازنة برنامج التجارة العربية من خلال الضمانات لمدة قد تمتد من ستة اشهر الى سنة وفى إطار مبلغ قد يصل الى 150 مليون دولار بعد قيام اليمن بسداد الاقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة.

جاء ذلك خلال مناقشته مع محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام اليوم في دبي استكمال اعادة تزمين دفع اليمن لاقساط القروض المتأخرة من عام 2016 بسبب الانقلاب الذي شهدته اليمن، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وأكد محافظ البنك المركزي ان اليمن سيدفع الأقساط المتأخرة لصندوق النقد العربي بعد إعادة جدولتها.. مشيرا الى أهمية الدعم المقدم من الصندوق كونه يوجه لدعم الموازنة او من خلال التسهيلات المالية المقدمة في إطار برنامج التجارة العربية الذي يعد اليمن عضوا مؤسسا في البرنامج.

بدوره نوه رئيس صندوق النقد العربي بالتزام اليمن بسداد جميع القروض السابقة ولم يحدث ان اليمن تأخر في السداد لاى من المؤسسات المالية العربية او الدولية ولذلك فأن من واجب الصندوق الوقوف الى جانب اليمن فب مثل هذه الظروف الصعبة.

ولفت الى موافقة الصندوق على زيادة عدد المقاعد لليمن في جميع الدورات التدريبية واستعداد الصندوق للمساهمة في مشروع تحديث البنك المركزي اليمني والذى سوف يبدأ بقيام الصندوق بعمل دراسة شاملة للوضع الحالي للقطاع المالي والمصرفي فى اليمن وتحديد الاحتياجات.