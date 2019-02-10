شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي عن اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في العاصمة صنعاء اليوم الأحد 10فبراير 2019م. أسعار الصرف في صنعاء. شراء: الدولار الامريكي : 590 الريال السعودي : 156 بيع: الدولار الامريكي : 600 الريال السعودي : 157

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