شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: هروب فتاة من تجمهر شباب وتحرش جماعي بالرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هروب فتاة من تجمع شباب كبير كان متواجد أمام أحد المحلات الشهيرة بالرياض. وكشف المقطع لحظة هروب الفتاة من تجمهر الشباب المتحرش بها إلا أن عدد كبير من الشباب قام بملاحقتها.



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