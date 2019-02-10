شكرا لقرائتكم خبر عن شلال شايع .. يستفز جميع اهالي " عدن " بهذا العمل الذي اثار غضب واسع .. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آثار قيام مجموعة أمنية تابعة لمدير أمن عدن شلال علي شايع بحملة إزالة بناء عشوائي جدلا واسعا في العاصمة المؤقتة عدن مطالبين بتلك الحملة على تنفيذها ضد الهوامير والمسؤولين اولا .

حيث قال فتحي بن لزرق في منشوره بالفيسبوك رصده هناعدن هد مباني الناس بهذه الطريقة لن نقف معه ولن نكون الى جانب اي حملة عشوائيات تستهدف البسطاء وتحقيق لمآرب شخصية.

وتابع بالقول لن نقف مع اي حملة تستهدف العشوائيات البسيطة وتترك اعمال البسط التي يقوم بها كبار القوم من مسؤولين وتجار وقادة مقاومة وخلافه..

لن نقف مع جهاز امني يقف على رأسه اكبر باسطي الاراضي وناهبيها.

حاسبوا اللصوص الكبار اولا.

هدوا مباني اللصوص الكبار اولا.

حاسبوا ناهبي الاراضي من مسؤولي ماتصفونه بالامن اولا.

قوة لاترى إلا افعال الضعفاء والجوعى ، وتُعمى عن افعال الكبار هي قوة شر .

اما دولة على الجميع وتحاسب السرق الكبار قبل الصغار اما لادولة.

دولة وقوة على الضعفاء لانريدها.

لسنا مع اي سلوك خاطئ لكننا قبل ذلك لسنا مع الكيل بمكيالين.!

دولتكم هذه.

ميليشياتكم هذه لاتعنينا.

ولا نعترف بها.