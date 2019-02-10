شكرا لقرائتكم خبر عن هل سوف يستفيد المغتربون اليمنيون من مبادرة الفاتورة المجمعه....تعرف على ذلك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت وزارة العمل السعودية كيفية سداد فروقات المقابل المالي لرخص العمل؛ ضمن مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي صدر بها مرسوم ملكي.

وقالت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في رده على سؤال أحد المواطنين السعوديين ، إن مبادرة الفاتورة المجمعة تتضمن سداد فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018م، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، بالنسبة للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال الـ12 شهرًا الماضية، في النطاق الأخضر فأعلى.

من جهة أخرى قال أحد الاقتصاديين السعوديين أن الوافدين الأجانب ومن ضمنهم المغتربين اليمنيين ليس لهم ارتباط مباشر بالمبادرة الملكية وإنما الارتباط من خلال نطاق المنشآت السعودية العاملين فيها وليس كما ذكر في بعض المواقع انها تخص المقابل المالي على الوافد .

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الاخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.