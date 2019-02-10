طيران الحضرمية.. حلم أم حقيقة؟.. صور

كشف ناشطون، اليوم الأحد، حقيقة ما تداوله الكثير بشأن طيران الحضرمية.

وكان الناشطون نشروا صورا تظهر طائرات وقيل إنها تابعة لتجار حضارم من ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة.

وتم الترويج على أنها 20 طائرة ستدخل الخدمة بحضرموت بمطار سيؤن ومطار الريان والفضل كل الفضل يعود للشيخ عبدالله حمد بقشان.

وفي الحقيقة أن الصورة التي تم تداولها بين مستخدمي تطبيق "واتساب" بحضرموت لشركة طيران جديدة، سيتم تفعيلها قريبا بالمحافظة هي من أشخاص يتفاءلون بمستقبل أفضل وغد أجمل.

وتحدث الناشطون عن هذه الصورة وأكدوا انها مجرد صورة مصممة، يحلم بتحقيقها مجموعة من الخبراء والفنيين بحضرموت.

وعلق أحد الشباب قائلا: "انتشرت صورة طيران الحضرمية، ولكن للأسف الموضوع عبارة عن حلم نتمنى أن يتحقق".

وأضاف: "الصورة عبارة عن تصميم للمصمم الحضرمي وليد باشعيب ولايوجد خبر بوجود شركة طيران حقيقية.. لنحلم لكن بواقعية!!"