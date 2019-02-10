مسؤولان بالمهرة يدشنان الدورة التدريبية لفرق الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة

دشن الدكتور محمد خالد شملان مدير مكتب الصحة، والأستاذ سالم سلوم المنهالي مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية قشن في محافظة المهرة، يوم أمس الأول، الدورة التدريبية لفرق الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في المديرية.

وفي حفل التدشين أوضح الدكتور محمد شملان أن هذه الحملة تأتي تزامنا مع انطلاق حملة التحصين ضد هذا المرض المنتشر حالياً في أغلب مديريات المحافظة.

مشيرا إلى خطورة هذا المرض الذي يؤدي إلى الوفاة أحياناً ومؤكدا على أهمية التحصين لجميع المستهدفين في المديرية من سن 6 أشهر إلى 15 سنة حسب البرنامج المتفق عليه بين مكتب الصحة بالمحافظة ومنظمة الصحة العالمية الجهات الداعمة ومنها منظمة اليونيسف وكل المنظمات المهتمة بالصحة والطفولة .

من جهته أكد مدير مكتب التربية بمديرية قشن على ضرورة تحصين طلاب المدارس بشكل عام كون الفئات العمرية المستهدفة من هذا التحصين هم طلاب المدارس .

حضر التدشين منسق حملة التحصين بالمحافظة الأخ همام صالح وعدد من الكوادر الطبية والمهتمين بالمديرية .