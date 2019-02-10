مدير التوجيه المعنوي في الداخلية يلتقي مساعد مدير أمن الحديدة

التقى مدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبد القوي باعش بمكتبه ,اليوم, مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن بمحافظة الحديدة العقيد اسماعيل قادروه ومدير مكتب شرطة الحديدة الملازم محمد عقيد . وجرى خلال اللقاء ، مناقشة آلية العمل لإدارة التوجيه المعنوية الخاصة بشرطة الحديدة والترتيبات المتعلقة بالبرامج التوعوية والتثقيفية المقرر تنفيذها ضمن خطة العام الجاري لمنتسبي أفراد الأمن . واكد العميد باعش ، خلال اللقاء ، حرص قيادة وزارة الداخلية من تقديم كافة اشكال الدعم الممكنة لشرطة الحديدة وتذليل الصعاب الذي تعرقل سير الاداء ،بما يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة لهم على اكمل وجه ، مشيرا إلى اهتمام الوزارة من إقامة الأنشطة والبرامج التوعوية والارشادية الذي تسهم في زيادة الوعي لدى رجال الأمن وتحسين مستوهم المعرفي .

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